SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Oro
Darwin Enrique Baluarte Saldarriaga

Oro

Darwin Enrique Baluarte Saldarriaga
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
644
Profit Trade:
492 (76.39%)
Loss Trade:
152 (23.60%)
Best Trade:
45.85 USD
Worst Trade:
-49.70 USD
Profitto lordo:
2 980.74 USD (254 084 pips)
Perdita lorda:
-1 382.49 USD (94 332 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (29.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
689.15 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.52%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
660
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
535 (83.07%)
Short Trade:
109 (16.93%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-9.10 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-11.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-408.55 USD (15)
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
443.55 USD (7.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.47% (443.55 USD)
Per equità:
10.02% (602.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 389
US100 73
US500 66
DE30 58
FR40 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
US100 48
US500 26
DE30 37
FR40 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 42K
US100 48K
US500 26K
DE30 32K
FR40 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.85 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +29.17 USD
Massima perdita consecutiva: -11.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
HI
Non ci sono recensioni
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Oro
30USD al mese
32%
0
0
USD
6.7K
USD
1
99%
644
76%
100%
2.15
2.48
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.