- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
644
Profit Trade:
492 (76.39%)
Loss Trade:
152 (23.60%)
Best Trade:
45.85 USD
Worst Trade:
-49.70 USD
Profitto lordo:
2 980.74 USD (254 084 pips)
Perdita lorda:
-1 382.49 USD (94 332 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (29.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
689.15 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.52%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
660
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
535 (83.07%)
Short Trade:
109 (16.93%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-9.10 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-11.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-408.55 USD (15)
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
443.55 USD (7.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.47% (443.55 USD)
Per equità:
10.02% (602.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|389
|US100
|73
|US500
|66
|DE30
|58
|FR40
|58
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|US100
|48
|US500
|26
|DE30
|37
|FR40
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|42K
|US100
|48K
|US500
|26K
|DE30
|32K
|FR40
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.85 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +29.17 USD
Massima perdita consecutiva: -11.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
