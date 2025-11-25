SegnaliSezioni
Samir Drissi

SNIPER

Samir Drissi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1 215%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
20 (83.33%)
Loss Trade:
4 (16.67%)
Best Trade:
11.34 EUR
Worst Trade:
-4.62 EUR
Profitto lordo:
55.74 EUR (6 409 pips)
Perdita lorda:
-7.15 EUR (822 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.87 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
91.91%
Massimo carico di deposito:
4.06%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
10.52
Long Trade:
14 (58.33%)
Short Trade:
10 (41.67%)
Fattore di profitto:
7.80
Profitto previsto:
2.02 EUR
Profitto medio:
2.79 EUR
Perdita media:
-1.79 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.62 EUR (1)
Crescita mensile:
1 214.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4.62 EUR (12.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.05% (4.62 EUR)
Per equità:
13.89% (6.90 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.34 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.62 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.25 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.