- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
693
Profit Trade:
431 (62.19%)
Loss Trade:
262 (37.81%)
Best Trade:
138.34 USD
Worst Trade:
-39.78 USD
Profitto lordo:
1 140.01 USD (46 075 pips)
Perdita lorda:
-842.18 USD (55 907 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (16.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
217
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
354 (51.08%)
Short Trade:
339 (48.92%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-30.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.87 USD (11)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
264.87 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.72% (264.87 USD)
Per equità:
0.08% (11.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|319
|AUDNZD
|133
|EURGBP
|121
|AUDUSD
|87
|CADCHF
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|132
|AUDNZD
|46
|EURGBP
|63
|AUDUSD
|40
|CADCHF
|16
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-3.6K
|AUDNZD
|-9.8K
|EURGBP
|3K
|AUDUSD
|1.6K
|CADCHF
|-973
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.34 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +16.72 USD
Massima perdita consecutiva: -30.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 21
|
OANDA-v20 Live-1
|2.00 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|2.00 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|11.00 × 1
UPDATE
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
3
100%
693
62%
100%
1.35
0.43
USD
USD
2%
1:50