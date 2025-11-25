SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / From101V2
Foo Meng Shin

From101V2

Foo Meng Shin
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
693
Profit Trade:
431 (62.19%)
Loss Trade:
262 (37.81%)
Best Trade:
138.34 USD
Worst Trade:
-39.78 USD
Profitto lordo:
1 140.01 USD (46 075 pips)
Perdita lorda:
-842.18 USD (55 907 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (16.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
217
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
354 (51.08%)
Short Trade:
339 (48.92%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-30.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.87 USD (11)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
264.87 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.72% (264.87 USD)
Per equità:
0.08% (11.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 319
AUDNZD 133
EURGBP 121
AUDUSD 87
CADCHF 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 132
AUDNZD 46
EURGBP 63
AUDUSD 40
CADCHF 16
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3.6K
AUDNZD -9.8K
EURGBP 3K
AUDUSD 1.6K
CADCHF -973
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +138.34 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +16.72 USD
Massima perdita consecutiva: -30.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 21
OANDA-v20 Live-1
2.00 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.00 × 11
FusionMarkets-Demo
11.00 × 1
UPDATE
Non ci sono recensioni
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
