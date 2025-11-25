SegnaliSezioni
Bohong Wang

Xm29149086

Bohong Wang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 38%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
68 (82.92%)
Loss Trade:
14 (17.07%)
Best Trade:
15.12 USD
Worst Trade:
-9.56 USD
Profitto lordo:
190.58 USD (480 004 pips)
Perdita lorda:
-37.77 USD (299 018 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (64.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.33 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
29.68%
Massimo carico di deposito:
15.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
5.78
Long Trade:
25 (30.49%)
Short Trade:
57 (69.51%)
Fattore di profitto:
5.05
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-2.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-26.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.45 USD (4)
Crescita mensile:
38.08%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.45 USD (5.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.19% (26.45 USD)
Per equità:
3.91% (20.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 49
BTCUSD# 31
ETHUSD# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 120
BTCUSD# 32
ETHUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 9K
BTCUSD# 166K
ETHUSD# 5.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.12 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +64.33 USD
Massima perdita consecutiva: -26.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

浮亏小，高盈利。不马丁，不网格。全自动EA操作。合作加Q76762511
Non ci sono recensioni
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
