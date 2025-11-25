- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
16 (39.02%)
Loss Trade:
25 (60.98%)
Best Trade:
6.38 USD
Worst Trade:
-0.98 USD
Profitto lordo:
60.35 USD (31 281 pips)
Perdita lorda:
-10.58 USD (3 541 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (38.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
0.24%
Massimo carico di deposito:
18.95%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
8.30
Long Trade:
40 (97.56%)
Short Trade:
1 (2.44%)
Fattore di profitto:
5.70
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
3.77 USD
Perdita media:
-0.42 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-6.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.00 USD (15)
Crescita mensile:
16.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.80 USD
Massimale:
6.00 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.70% (6.00 USD)
Per equità:
0.28% (0.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.38 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +38.67 USD
Massima perdita consecutiva: -6.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD
- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL.
- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate.
- No Martingale
- No Grid
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
