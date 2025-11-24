SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Marche Noir Alfa
Allane Dimitri Inamo

EA Marche Noir Alfa

Allane Dimitri Inamo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
RoboForex-Pro-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.86 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
16.86 USD (884 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (16.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
12.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.85%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.22 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.01% (4.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 884
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.86 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +16.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
EGlobal-Classic3
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 130
RoboForex-ECN-2
0.48 × 71
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 19
RoboForex-ECN
0.53 × 107
Exness-Real3
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live25
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 130
ICMarkets-Live18
1.00 × 2
Exness-Real
1.07 × 14
RoboForex-Pro-3
1.32 × 72
ICMarketsSC-Live22
1.63 × 19
ICMarketsSC-Live06
1.67 × 598
OctaFX-Real3
1.83 × 54
ICMarkets-Live09
2.24 × 314
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.30 × 159
Alpari-ECN1
2.40 × 5
RoboForex-Pro
2.70 × 50
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.24 21:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 21:31
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.24 21:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 21:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Marche Noir Alfa
30USD al mese
4%
0
0
USD
438
USD
1
100%
4
100%
100%
n/a
4.22
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.