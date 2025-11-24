SegnaliSezioni
Premkumar Gunapati Munirathnam

IGL

0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 26%
IG-LIVE
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.83 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
26.18 GBP (4 451 pips)
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
11 (26.18 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
26.18 GBP (11)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.38 GBP
Profitto medio:
2.38 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
25.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF(�) 4
XAUUSD(�) 4
EURAUD(�) 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF(�) 4
XAUUSD(�) 24
EURAUD(�) 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF(�) 328
XAUUSD(�) 3.7K
EURAUD(�) 449
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.24 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
