- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.83 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
26.18 GBP (4 451 pips)
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
11 (26.18 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
26.18 GBP (11)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.38 GBP
Profitto medio:
2.38 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
25.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF(�)
|4
|XAUUSD(�)
|4
|EURAUD(�)
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF(�)
|4
|XAUUSD(�)
|24
|EURAUD(�)
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF(�)
|328
|XAUUSD(�)
|3.7K
|EURAUD(�)
|449
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.83 GBP
Worst Trade: -0 GBP
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +26.18 GBP
Massima perdita consecutiva: -0.00 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Hi Friends,
All the best.
Regads
pk
