- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
16 (94.11%)
Loss Trade:
1 (5.88%)
Best Trade:
5.45 USD
Worst Trade:
-0.01 USD
Profitto lordo:
13.41 USD (1 216 pips)
Perdita lorda:
-0.01 USD (3 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (13.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.17 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.81%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
1340.00
Long Trade:
16 (94.12%)
Short Trade:
1 (5.88%)
Fattore di profitto:
1341.00
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-0.01 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.01 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.01 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.52% (0.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|0
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|1.1K
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|18
|GBPCHF
|90
|EURUSD
|22
|CHFJPY
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.45 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.17 USD
Massima perdita consecutiva: -0.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 677
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 118
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 1865
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.95 × 43
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 2
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
ICMarkets-Live04
|1.56 × 9
