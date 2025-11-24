SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold scalp new
Oleksandr Khrypunenko

Gold scalp new

Oleksandr Khrypunenko
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
VantageInternational-Live 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
36 (78.26%)
Loss Trade:
10 (21.74%)
Best Trade:
2.33 USD
Worst Trade:
-4.13 USD
Profitto lordo:
38.74 USD (33 528 pips)
Perdita lorda:
-18.95 USD (16 313 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (14.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.78 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
11.89%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
31 (67.39%)
Short Trade:
15 (32.61%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-1.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.06 USD (3)
Crescita mensile:
3.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.72 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (10.16 USD)
Per equità:
0.21% (1.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 37
BTCUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 18
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 2.6K
BTCUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.33 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.78 USD
Massima perdita consecutiva: -6.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.24 18:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold scalp new
30USD al mese
4%
0
0
USD
520
USD
1
100%
46
78%
12%
2.04
0.43
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.