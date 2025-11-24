- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
36 (78.26%)
Loss Trade:
10 (21.74%)
Best Trade:
2.33 USD
Worst Trade:
-4.13 USD
Profitto lordo:
38.74 USD (33 528 pips)
Perdita lorda:
-18.95 USD (16 313 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (14.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.78 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
11.89%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
31 (67.39%)
Short Trade:
15 (32.61%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-1.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.06 USD (3)
Crescita mensile:
3.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.72 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (10.16 USD)
Per equità:
0.21% (1.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|37
|BTCUSD
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|18
|BTCUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|2.6K
|BTCUSD
|15K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.33 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.78 USD
Massima perdita consecutiva: -6.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tickmill-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
520
USD
USD
1
100%
46
78%
12%
2.04
0.43
USD
USD
2%
1:500