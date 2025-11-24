SegnaliSezioni
Ahmd Mhmwd Nsraldyn Ahmd

GOLD AI SCALP

Ahmd Mhmwd Nsraldyn Ahmd
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
20 (80.00%)
Loss Trade:
5 (20.00%)
Best Trade:
33.18 USD
Worst Trade:
-14.65 USD
Profitto lordo:
66.60 USD (2 681 pips)
Perdita lorda:
-37.51 USD (3 075 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (16.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
2.83%
Massimo carico di deposito:
11.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
16 (64.00%)
Short Trade:
9 (36.00%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
3.33 USD
Perdita media:
-7.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.15 USD (2)
Crescita mensile:
14.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.04 USD
Massimale:
28.15 USD (14.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.14% (28.15 USD)
Per equità:
2.33% (5.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -394
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.18 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.98 USD
Massima perdita consecutiva: -28.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
115 più
Hello, my name is Ahmed. I have been trading for 2 years, and these signals are powered by an AI-supported robot that trades gold using a scalping strategy.🎗️🔥
 
You can subscribe to my copy-trading service for the lowest possible price — just $30, an amount you can easily earn back in **one or two days** 🔥
 
⚠️ Risk Warning: Trading involves risk. If you are using money that you cannot afford to lose, please stay away from this service.
  
If you want it to sound more professional or more casual, I can rewrite it in any style you want!
Non ci sono recensioni
2025.11.24 18:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.24 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 17:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
