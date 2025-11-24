SegnaliSezioni
Zhu He Li

GoldMarket

0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 1 397%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41 970
Profit Trade:
24 417 (58.17%)
Loss Trade:
17 553 (41.82%)
Best Trade:
12 084.00 USD
Worst Trade:
-17 640.00 USD
Profitto lordo:
1 240 937.11 USD (12 041 343 pips)
Perdita lorda:
-1 031 605.16 USD (12 869 285 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (87.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 935.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
897
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.43
Long Trade:
20 077 (47.84%)
Short Trade:
21 893 (52.16%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
4.99 USD
Profitto medio:
50.82 USD
Perdita media:
-58.77 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-143.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 964.00 USD (3)
Crescita mensile:
19.58%
Previsione annuale:
237.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 096.35 USD
Massimale:
28 158.74 USD (13.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.58% (25 716.89 USD)
Per equità:
1.13% (2 148.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 41970
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 209K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -826K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 084.00 USD
Worst Trade: -17 640 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +87.66 USD
Massima perdita consecutiva: -143.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AnzoCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
GoldMarket：

4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？

这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。

它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；

小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。

让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。

跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。


Non ci sono recensioni
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
