- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41 970
Profit Trade:
24 417 (58.17%)
Loss Trade:
17 553 (41.82%)
Best Trade:
12 084.00 USD
Worst Trade:
-17 640.00 USD
Profitto lordo:
1 240 937.11 USD (12 041 343 pips)
Perdita lorda:
-1 031 605.16 USD (12 869 285 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (87.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 935.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
897
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.43
Long Trade:
20 077 (47.84%)
Short Trade:
21 893 (52.16%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
4.99 USD
Profitto medio:
50.82 USD
Perdita media:
-58.77 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-143.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 964.00 USD (3)
Crescita mensile:
19.58%
Previsione annuale:
237.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 096.35 USD
Massimale:
28 158.74 USD (13.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.58% (25 716.89 USD)
Per equità:
1.13% (2 148.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41970
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|209K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-826K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 084.00 USD
Worst Trade: -17 640 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +87.66 USD
Massima perdita consecutiva: -143.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AnzoCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
GoldMarket：
4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？
这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。
它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；
小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。
让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。
跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
1 397%
0
0
USD
USD
189K
USD
USD
52
100%
41 970
58%
100%
1.20
4.99
USD
USD
19%
1:500