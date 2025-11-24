- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
9 (64.28%)
Loss Trade:
5 (35.71%)
Best Trade:
20.44 USD
Worst Trade:
-14.18 USD
Profitto lordo:
99.72 USD (6 847 pips)
Perdita lorda:
-40.30 USD (3 320 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (68.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
38.05%
Massimo carico di deposito:
2.76%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
4.24 USD
Profitto medio:
11.08 USD
Perdita media:
-8.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-21.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.18 USD (2)
Crescita mensile:
4.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.18 USD
Massimale:
21.18 USD (1.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.77% (21.18 USD)
Per equità:
1.07% (13.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD@
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD@
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +20.44 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +68.00 USD
Massima perdita consecutiva: -21.18 USD
MT5 Smart Signal — Copy Trading MT5 Smart Signal — Copy Trading
Hands-off growth with disciplined risk. Built for subscribers who prefer automatic mirroring of trades through copy trading.
Why follow this signal
- Copy-trading friendly: Subscribe and mirror trades automatically.
- Disciplined risk process: Designed to keep drawdowns contained while aiming for consistent growth.
- Stress-tested: Evaluated across multiple years and conditions to validate robustness.
- Hands-off experience: No manual configuration required for subscribers.
Recommended conditions
- Minimum balance: 500 USD (recommended)
- Platform: MetaTrader 5
- Account type: Hedging
How to start
- Subscribe to the signal on the MQL5 website.
- Connect your MT5 account to enable automatic copying.
- Monitor performance in your terminal or MQL5 profile.
Performance & expectations
The strategy targets strong compounding with controlled risk. Historical checks indicate the potential for high annual growth in favorable conditions; however, returns are not guaranteed and can vary based on broker execution and market conditions.
