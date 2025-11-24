SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SmartGridScalper
Kenji Ito

SmartGridScalper

Kenji Ito
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
AxioryAsia-05Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
19 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
13.76 USD (1 245 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
19 (13.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.76 USD (19)
Indice di Sharpe:
2.55
Attività di trading:
35.07%
Massimo carico di deposito:
45.64%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
19 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
25.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
33.43% (19.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD_z 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD_z 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD_z 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +13.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-05Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.26 02:01
Share of trading days is too low
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 00:51
Share of trading days is too low
2025.11.26 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 14:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 14:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SmartGridScalper
30USD al mese
25%
0
0
USD
68
USD
1
100%
19
100%
35%
n/a
0.72
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.