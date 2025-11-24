- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
58 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.36 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
121.38 USD (2 923 pips)
Perdita lorda:
-7.48 USD
Vincite massime consecutive:
58 (121.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.38 USD (58)
Indice di Sharpe:
2.87
Attività di trading:
94.26%
Massimo carico di deposito:
3.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
57.53
Long Trade:
40 (68.97%)
Short Trade:
18 (31.03%)
Fattore di profitto:
16.23
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.27 USD
Massimale:
1.98 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.94% (83.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|4
|EURCAD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURGBP
|3
|EURNZD
|3
|NZDCAD
|3
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|3
|EURJPY
|3
|EURCHF
|3
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|10
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|10
|EURNZD
|3
|NZDCAD
|5
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|9
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|6
|EURCHF
|9
|CADCHF
|9
|AUDCHF
|9
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|303
|GBPJPY
|127
|EURCAD
|150
|AUDUSD
|147
|AUDCAD
|153
|GBPUSD
|158
|EURGBP
|156
|EURNZD
|121
|NZDCAD
|152
|EURUSD
|154
|GBPCHF
|154
|NZDJPY
|188
|EURJPY
|208
|EURCHF
|147
|CADCHF
|150
|AUDCHF
|152
|USDJPY
|149
|CADJPY
|154
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.36 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +121.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real8
|0.75 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 123
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.22 × 1294
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 403
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.88 × 8
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.47 × 204
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 37
|
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
1
100%
58
100%
94%
16.22
2.09
USD
USD
1%
1:500