- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
108 (71.52%)
Loss Trade:
43 (28.48%)
Best Trade:
7.10 EUR
Worst Trade:
-13.37 EUR
Profitto lordo:
110.49 EUR (7 435 pips)
Perdita lorda:
-56.73 EUR (3 792 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (11.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.70 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
199.78%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
80 (52.98%)
Short Trade:
71 (47.02%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.36 EUR
Profitto medio:
1.02 EUR
Perdita media:
-1.32 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-2.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-25.85 EUR (3)
Crescita mensile:
12.75%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 EUR
Massimale:
25.85 EUR (6.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.46% (25.85 EUR)
Per equità:
14.96% (82.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|30
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|12
|USDCHF
|11
|USDJPY
|10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|27
|GBPUSD
|17
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|-7
|USDCHF
|10
|USDJPY
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|210
|AUDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|951
|USDCAD
|830
|NZDUSD
|-195
|USDCHF
|691
|USDJPY
|-15
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.10 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.79 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Alpari-MT5
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 19
TickmillUK-Live
|0.20 × 5
GOMarketsMU-Live
|0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
|3.32 × 25
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
|5.33 × 3
ActivTradesCorp-Server
|5.50 × 2
Tickmill-Live
|12.00 × 2
Copy Signals MT5
È pensato per la copia di vari cambi valutari, come:
Coppia: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)
Timeframe: M5, M15, M30
Lotti minimi: 0,01
Piattaforma: MetaTrader 5
Deposito minimo: €/$500
Tipo di conto: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
Grazie per aver scelto Copy Signals MT5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
554
EUR
EUR
1
85%
151
71%
100%
1.94
0.36
EUR
EUR
15%
1:20