- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
16 (94.11%)
Loss Trade:
1 (5.88%)
Best Trade:
47.75 USD
Worst Trade:
-94.54 USD
Profitto lordo:
423.81 USD (42 371 pips)
Perdita lorda:
-114.34 USD (9 453 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (243.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
243.15 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
8.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
6 (35.29%)
Short Trade:
11 (64.71%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
18.20 USD
Profitto medio:
26.49 USD
Perdita media:
-114.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-94.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.54 USD (1)
Crescita mensile:
31.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.10 USD
Massimale:
96.74 USD (7.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.76% (95.64 USD)
Per equità:
0.68% (8.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|311
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.75 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +243.15 USD
Massima perdita consecutiva: -94.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
