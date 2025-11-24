SegnaliSezioni
Muhammad Eka Setio Aji

Pola N

Muhammad Eka Setio Aji
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Monex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.91 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.96 USD (135 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
46.33%
Massimo carico di deposito:
4.68%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.96 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.91 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.96 USD
Massimale:
0.96 USD (0.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (-0.00 USD)
Per equità:
0.32% (0.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY.m 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY.m -1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY.m -135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Currently only trade for timeframe 1D
2025.11.24 09:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
