SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Account Growth Manager
Didik Setiawan

Account Growth Manager

Didik Setiawan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
ValetaxIntl-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-12.64 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-40.54 USD (5 564 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-10.14 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-10.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-38.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.18 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.54 USD
Massimale:
40.54 USD (34.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.75% (39.18 USD)
Per equità:
23.58% (27.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.vcn 2
ETHUSD.vcn 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.vcn -15
ETHUSD.vcn -24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.vcn -175
ETHUSD.vcn -5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -38.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

SND
Non ci sono recensioni
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Account Growth Manager
33USD al mese
-34%
0
0
USD
76
USD
1
0%
4
0%
100%
0.00
-10.14
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.