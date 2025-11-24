- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
19.04 USD
Worst Trade:
-12.53 USD
Profitto lordo:
79.21 USD (5 236 pips)
Perdita lorda:
-12.53 USD (1 253 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (39.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.74%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
5.32
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
15 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.32
Profitto previsto:
4.45 USD
Profitto medio:
5.66 USD
Perdita media:
-12.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.53 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.53 USD (0.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.93% (12.53 USD)
Per equità:
11.33% (151.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.04 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.83 USD
Massima perdita consecutiva: -12.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Patience and Discipline
