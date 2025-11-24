SegnaliSezioni
Sergei Kobets

Arcturus_trading_XAUUSD

Sergei Kobets
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 RUB
Worst Trade:
-1 024.55 RUB
Profitto lordo:
0.00 RUB
Perdita lorda:
-3 863.31 RUB (2 456 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 RUB (0)
Indice di Sharpe:
-15.43
Attività di trading:
87.08%
Massimo carico di deposito:
96.00%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-965.83 RUB
Profitto medio:
0.00 RUB
Perdita media:
-965.83 RUB
Massime perdite consecutive:
4 (-3 863.31 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 863.31 RUB (4)
Crescita mensile:
-11.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 863.31 RUB
Massimale:
3 863.31 RUB (11.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.04% (3 863.31 RUB)
Per equità:
2.71% (843.69 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDrfd 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDrfd -64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDrfd -2.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 RUB
Worst Trade: -1 025 RUB
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 RUB
Massima perdita consecutiva: -3 863.31 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.24 09:51
Share of trading days is too low
2025.11.24 09:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.68% of days out of the 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.68% of days out of the 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
