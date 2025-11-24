- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
62.48 USD
Worst Trade:
-19.94 USD
Profitto lordo:
100.64 USD (1 771 pips)
Perdita lorda:
-47.24 USD (2 176 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (92.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.64 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
2.22%
Massimo carico di deposito:
19.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
1 (8.33%)
Short Trade:
11 (91.67%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
4.45 USD
Profitto medio:
12.58 USD
Perdita media:
-11.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-47.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.24 USD (4)
Crescita mensile:
4.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.24 USD
Massimale:
47.24 USD (3.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.61% (47.24 USD)
Per equità:
9.95% (130.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-405
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.48 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.64 USD
Massima perdita consecutiva: -47.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.78 × 489
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
100%
12
66%
2%
2.13
4.45
USD
USD
10%
1:500