- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
24 (72.72%)
Loss Trade:
9 (27.27%)
Best Trade:
2.37 USD
Worst Trade:
-1.46 USD
Profitto lordo:
21.46 USD (2 303 pips)
Perdita lorda:
-10.42 USD (971 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (5.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.97 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
3.60%
Massimo carico di deposito:
20.29%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
37 secondi
Fattore di recupero:
4.68
Long Trade:
18 (54.55%)
Short Trade:
15 (45.45%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-1.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.46 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.21 USD
Massimale:
2.36 USD (5.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.63% (2.36 USD)
Per equità:
1.69% (0.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.37 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 1
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live12
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|2.30 × 1004
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
ICMarketsSC-Live11
|3.00 × 32
|
AnzoCapital-Live
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
56 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
33%
0
0
USD
USD
40
USD
USD
1
100%
33
72%
4%
2.05
0.33
USD
USD
6%
1:500