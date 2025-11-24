SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NCTradingScalping
Chau Quang Nhan

NCTradingScalping

Chau Quang Nhan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 66 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
7.55 USD
Worst Trade:
-5.09 USD
Profitto lordo:
22.64 USD (18 083 pips)
Perdita lorda:
-6.70 USD (33 396 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.85 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
93.39%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.39
Long Trade:
13 (76.47%)
Short Trade:
4 (23.53%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-2.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.67 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.67 USD (5.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.80% (6.67 USD)
Per equità:
9.16% (9.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 11
ETHUSDm 3
BTCUSDm 2
USDJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 17
ETHUSDm 4
BTCUSDm -7
USDJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 14K
ETHUSDm 4.4K
BTCUSDm -33K
USDJPYm 44
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.55 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.24 USD
Massima perdita consecutiva: -6.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

best scalping 
Non ci sono recensioni
2025.11.24 06:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 06:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.