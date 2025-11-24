- Crescita
Trade:
948
Profit Trade:
689 (72.67%)
Loss Trade:
259 (27.32%)
Best Trade:
34 943.04 USD
Worst Trade:
-18 251.23 USD
Profitto lordo:
145 891.99 USD (539 073 pips)
Perdita lorda:
-90 717.83 USD (670 547 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (6 214.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 313.62 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
537
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
397 (41.88%)
Short Trade:
551 (58.12%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
58.20 USD
Profitto medio:
211.74 USD
Perdita media:
-350.26 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-603.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30 945.68 USD (4)
Crescita mensile:
25.38%
Previsione annuale:
308.00%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 717.52 USD
Massimale:
30 945.68 USD (8.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.17% (30 945.68 USD)
Per equità:
3.45% (3 022.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|813
|HK50ft
|17
|EURAUD
|15
|EURNZD
|13
|AUDJPY
|11
|EURJPY
|11
|NZDJPY
|9
|CADJPY
|8
|EURCAD
|8
|AUDCHF
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|6
|AUDCAD
|4
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|4
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|NZDCAD
|2
|EURCHF
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|39K
|HK50ft
|146
|EURAUD
|2.2K
|EURNZD
|1.2K
|AUDJPY
|1.9K
|EURJPY
|986
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|749
|EURCAD
|1.3K
|AUDCHF
|884
|USDCAD
|941
|USDCHF
|-197
|AUDCAD
|700
|NZDCHF
|1.2K
|CADCHF
|1.6K
|AUDUSD
|760
|AUDNZD
|249
|NZDCAD
|187
|EURCHF
|185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-175K
|HK50ft
|29K
|EURAUD
|4.2K
|EURNZD
|-24
|AUDJPY
|3.4K
|EURJPY
|256
|NZDJPY
|-793
|CADJPY
|-352
|EURCAD
|2.9K
|AUDCHF
|643
|USDCAD
|2.2K
|USDCHF
|-2.6K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCHF
|551
|CADCHF
|1.3K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDNZD
|-526
|NZDCAD
|54
|EURCHF
|-105
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +34 943.04 USD
Worst Trade: -18 251 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6 214.20 USD
Massima perdita consecutiva: -603.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Non ci sono recensioni
