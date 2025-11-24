SegnaliSezioni
Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 69%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
948
Profit Trade:
689 (72.67%)
Loss Trade:
259 (27.32%)
Best Trade:
34 943.04 USD
Worst Trade:
-18 251.23 USD
Profitto lordo:
145 891.99 USD (539 073 pips)
Perdita lorda:
-90 717.83 USD (670 547 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (6 214.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 313.62 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
537
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
397 (41.88%)
Short Trade:
551 (58.12%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
58.20 USD
Profitto medio:
211.74 USD
Perdita media:
-350.26 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-603.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30 945.68 USD (4)
Crescita mensile:
25.38%
Previsione annuale:
308.00%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 717.52 USD
Massimale:
30 945.68 USD (8.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.17% (30 945.68 USD)
Per equità:
3.45% (3 022.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 813
HK50ft 17
EURAUD 15
EURNZD 13
AUDJPY 11
EURJPY 11
NZDJPY 9
CADJPY 8
EURCAD 8
AUDCHF 7
USDCAD 6
USDCHF 6
AUDCAD 4
NZDCHF 4
CADCHF 4
AUDUSD 4
AUDNZD 4
NZDCAD 2
EURCHF 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 39K
HK50ft 146
EURAUD 2.2K
EURNZD 1.2K
AUDJPY 1.9K
EURJPY 986
NZDJPY 1K
CADJPY 749
EURCAD 1.3K
AUDCHF 884
USDCAD 941
USDCHF -197
AUDCAD 700
NZDCHF 1.2K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 760
AUDNZD 249
NZDCAD 187
EURCHF 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -175K
HK50ft 29K
EURAUD 4.2K
EURNZD -24
AUDJPY 3.4K
EURJPY 256
NZDJPY -793
CADJPY -352
EURCAD 2.9K
AUDCHF 643
USDCAD 2.2K
USDCHF -2.6K
AUDCAD 1.8K
NZDCHF 551
CADCHF 1.3K
AUDUSD 1.5K
AUDNZD -526
NZDCAD 54
EURCHF -105
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34 943.04 USD
Worst Trade: -18 251 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6 214.20 USD
Massima perdita consecutiva: -603.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Non ci sono recensioni
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
