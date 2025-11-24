SegnaliSezioni
Zhen Kong

Super AUDUSD001

Zhen Kong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
18 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.00 USD (892 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
18 (9.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.00 USD (18)
Indice di Sharpe:
194.38
Attività di trading:
99.01%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
10 (55.56%)
Short Trade:
8 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.81% (4.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDm 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDm 892
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

网格
Non ci sono recensioni
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.24 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
