SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FxFeud
Tony Ishartono Kamino

FxFeud

Tony Ishartono Kamino
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
OctaFX-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
58 (98.30%)
Loss Trade:
1 (1.69%)
Best Trade:
19.40 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
551.48 USD (27 543 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (9 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (334.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
334.30 USD (42)
Indice di Sharpe:
1.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
92.75%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
2756.40
Long Trade:
59 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2757.40
Profitto previsto:
9.34 USD
Profitto medio:
9.51 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
26.93% (353.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +334.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForexEU-MetaTrader 5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 53
OctaFX-Real
0.40 × 25
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
Swissquote-Server
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 2
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
Weltrade-Real
7.01 × 97
RoboForex-Pro
8.54 × 140
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
XM.COM-MT5
11.18 × 56
FBS-Real
12.75 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.24 07:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 05:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FxFeud
30USD al mese
55%
0
0
USD
1.6K
USD
1
0%
59
98%
100%
2757.40
9.34
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.