Trade:
192
Profit Trade:
184 (95.83%)
Loss Trade:
8 (4.17%)
Best Trade:
6.64 AUD
Worst Trade:
-32.08 AUD
Profitto lordo:
328.05 AUD (21 215 pips)
Perdita lorda:
-157.55 AUD (10 164 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (100.07 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
109.62 AUD (53)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.35%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
197
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
108 (56.25%)
Short Trade:
84 (43.75%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.89 AUD
Profitto medio:
1.78 AUD
Perdita media:
-19.69 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-32.08 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-32.08 AUD (1)
Crescita mensile:
54.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.40 AUD
Massimale:
73.23 AUD (15.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.99% (73.23 AUD)
Per equità:
16.83% (74.58 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|130
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +6.64 AUD
Worst Trade: -32 AUD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +100.07 AUD
Massima perdita consecutiva: -32.08 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
SUPER FAST GOLD TRADING!!!
NFA- NOT FINANCIAL ADVICE
NRFL- NOT RESPONSIBLE FOR LOSSES
Non ci sono recensioni
