- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
20.22 USD
Worst Trade:
-20.50 USD
Profitto lordo:
105.34 USD (105 307 pips)
Perdita lorda:
-78.88 USD (78 872 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (49.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.45 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
31.61%
Massimo carico di deposito:
9.19%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
7 (38.89%)
Short Trade:
11 (61.11%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
10.53 USD
Perdita media:
-9.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-44.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.50 USD (3)
Crescita mensile:
13.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.23 USD
Massimale:
44.50 USD (19.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.80% (6.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.22 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +49.45 USD
Massima perdita consecutiva: -44.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|3.38 × 8
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Trade XAUUSD only, long run investment result is the best choice for your dicision, MM: Capital 400$ = Risk 0.01 lot
Copy: Exness
Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader
Copy: Exness
social-trading.exness.com/a/1hbh7g56fe
one.exnessonelink.com/a/1hbh7g56fe
Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
227
USD
USD
1
0%
18
55%
32%
1.33
1.47
USD
USD
3%
1:200