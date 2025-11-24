SegnaliSezioni
Jean Luc Osmont

JieloTradingGold

Jean Luc Osmont
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 19%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
17 (73.91%)
Loss Trade:
6 (26.09%)
Best Trade:
11.43 USD
Worst Trade:
-9.50 USD
Profitto lordo:
97.47 USD (8 646 pips)
Perdita lorda:
-13.50 USD (8 864 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (92.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.49 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
4 (17.39%)
Short Trade:
19 (82.61%)
Fattore di profitto:
7.22
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
5.73 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.29 USD (4)
Crescita mensile:
18.67%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.29 USD
Massimale:
13.29 USD (2.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.96% (13.29 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 20
EURUSD-STD 2
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 96
EURUSD-STD -12
BTCUSD -1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 8.5K
EURUSD-STD -21
BTCUSD -8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.43 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.49 USD
Massima perdita consecutiva: -13.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 42
🥇 Gold Intraday Trading Signals | 20 Years Experience

Instruments: XAU/USD (mainly) | BTC/ETH (occasional)
Style: Manual intraday trading on London & New York sessions. No bots, 100% Price Action. From time to time, Use ICT concepts to confirm 
⚠️EA: Use of an EA of my own design for trade management only!
Performance: Historical winrate 85-90%. 1-3 quality opportunities/day.
Required setup:
  • Minimum capital: $300
  • Recommended leverage: 1:500
  • Risk per trade: 5-6% of capital (with dynamic management)
  • SL/TP always set + 1 or 2 partial closes + secured break-even
Key strengths:
  • 20 years of market trading experience
  • Pure technical analysis, no lagging indicators
  • Strict risk management with dynamic protection
  • No martingale
  • Sometime hedging
  • Transparency on every position

⚠️ Disclaimer: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results


