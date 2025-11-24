- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
17 (73.91%)
Loss Trade:
6 (26.09%)
Best Trade:
11.43 USD
Worst Trade:
-9.50 USD
Profitto lordo:
97.47 USD (8 646 pips)
Perdita lorda:
-13.50 USD (8 864 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (92.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.49 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
4 (17.39%)
Short Trade:
19 (82.61%)
Fattore di profitto:
7.22
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
5.73 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.29 USD (4)
Crescita mensile:
18.67%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.29 USD
Massimale:
13.29 USD (2.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.96% (13.29 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|20
|EURUSD-STD
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|96
|EURUSD-STD
|-12
|BTCUSD
|-1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|8.5K
|EURUSD-STD
|-21
|BTCUSD
|-8.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.43 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.49 USD
Massima perdita consecutiva: -13.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 42
🥇 Gold Intraday Trading Signals | 20 Years Experience
Instruments: XAU/USD (mainly) | BTC/ETH (occasional)
Style: Manual intraday trading on London & New York sessions. No bots, 100% Price Action. From time to time, Use ICT concepts to confirm
⚠️EA: Use of an EA of my own design for trade management only!
Performance: Historical winrate 85-90%. 1-3 quality opportunities/day.
Required setup:
- Minimum capital: $300
- Recommended leverage: 1:500
- Risk per trade: 5-6% of capital (with dynamic management)
- SL/TP always set + 1 or 2 partial closes + secured break-even
Key strengths:
- 20 years of market trading experience
- Pure technical analysis, no lagging indicators
- Strict risk management with dynamic protection
- No martingale
- Sometime hedging
- Transparency on every position
⚠️ Disclaimer: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results
Non ci sono recensioni
