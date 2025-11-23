SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ouro e Nasdaq
Giseli De Paula Jorente

Ouro e Nasdaq

Giseli De Paula Jorente
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
ZeroMarkets-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
14 (38.88%)
Loss Trade:
22 (61.11%)
Best Trade:
0.94 USD
Worst Trade:
-1.01 USD
Profitto lordo:
8.37 USD (21 180 pips)
Perdita lorda:
-9.81 USD (21 738 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
59.64%
Massimo carico di deposito:
185.91%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
22 (61.11%)
Short Trade:
14 (38.89%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.60 USD
Perdita media:
-0.45 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.56 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.88 USD
Massimale:
3.88 USD (38.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.80% (3.88 USD)
Per equità:
46.77% (4.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 -558
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.94 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.06 USD
Massima perdita consecutiva: -1.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.24 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 02:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 01:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 01:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 00:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 00:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 23:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
