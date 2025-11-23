SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Soren Voyager
Roman Sharif Eabadat Sharif

Soren Voyager

Roman Sharif Eabadat Sharif
0 recensioni
Affidabilità
139 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 8 921%
AssetsGlobal-Server
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 378
Profit Trade:
1 190 (86.35%)
Loss Trade:
188 (13.64%)
Best Trade:
125 700.00 USD
Worst Trade:
-59 409.70 USD
Profitto lordo:
1 796 019.99 USD (18 149 519 pips)
Perdita lorda:
-291 900.64 USD (4 667 742 pips)
Vincite massime consecutive:
142 (22 994.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240 679.62 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
25.32
Long Trade:
517 (37.52%)
Short Trade:
861 (62.48%)
Fattore di profitto:
6.15
Profitto previsto:
1 091.52 USD
Profitto medio:
1 509.26 USD
Perdita media:
-1 552.66 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-13 181.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59 409.87 USD (2)
Crescita mensile:
0.14%
Previsione annuale:
1.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.20 USD
Massimale:
59 409.87 USD (6.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.69% (36 042.13 USD)
Per equità:
0.00% (8.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 457
BTCUSD.i 220
EURUSD.i 142
US30.i 99
GBPJPY.i 84
GBPUSD.i 58
EURJPY.i 58
USDJPY.i 57
AUDJPY.i 17
NZDUSD.i 15
AUDUSD.i 14
CADJPY.i 14
USOUSD.i 14
EURNZD.i 13
NZDJPY.i 9
USDCAD.i 8
BNBUSD.i 8
XAUUSD-LOT 7
UKOUSD.i 7
USDCHF.i 6
XAUUSD-OUNCE 6
XRPUSD.i 5
XETUSD.i 4
SOLUSD.i 4
AUDCAD.i 3
CHFJPY.i 3
USDZAR.i 3
ADAUSD.i 3
CADCHF.i 2
EURTRY.i 2
DOGUSD.i 2
NAS100.i 2
GER40.i 1
AUDCHF.i 1
AUDNZD.i 1
EURAUD.i 1
EURCAD.i 1
EURCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPAUD.i 1
GBPCAD.i 1
GBPCHF.i 1
GBPNZD.i 1
NZDCAD.i 1
NZDCHF.i 1
XAUUSD-TTB-FIX 1
USDTRY.i 1
AAPL.US 1
XAUEUR.i 1
SPX500.i 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 905K
BTCUSD.i 195K
EURUSD.i 77K
US30.i 3.8K
GBPJPY.i 32K
GBPUSD.i 92K
EURJPY.i 25K
USDJPY.i 48K
AUDJPY.i 13K
NZDUSD.i 17K
AUDUSD.i 9.8K
CADJPY.i 13K
USOUSD.i 479
EURNZD.i 18K
NZDJPY.i 8.5K
USDCAD.i 16K
BNBUSD.i -1
XAUUSD-LOT -47
UKOUSD.i -70
USDCHF.i 13K
XAUUSD-OUNCE -1
XRPUSD.i 5.2K
XETUSD.i 2.6K
SOLUSD.i -3
AUDCAD.i -727
CHFJPY.i 1.1K
USDZAR.i 8.8K
ADAUSD.i 59
CADCHF.i -1.8K
EURTRY.i 3
DOGUSD.i -1.8K
NAS100.i -97
GER40.i -1
AUDCHF.i 165
AUDNZD.i 1.1K
EURAUD.i -59
EURCAD.i 2.3K
EURCHF.i -460
EURGBP.i 95
GBPAUD.i 174
GBPCAD.i -2.6K
GBPCHF.i 540
GBPNZD.i 2.3K
NZDCAD.i 2.3K
NZDCHF.i 813
XAUUSD-TTB-FIX -1
USDTRY.i 203
AAPL.US 0
XAUEUR.i 8
SPX500.i 150
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 292K
BTCUSD.i 11M
EURUSD.i 24K
US30.i -15K
GBPJPY.i 47K
GBPUSD.i 12K
EURJPY.i 17K
USDJPY.i 17K
AUDJPY.i 3.9K
NZDUSD.i 2.6K
AUDUSD.i 2.5K
CADJPY.i 3.6K
USOUSD.i -813
EURNZD.i 5.7K
NZDJPY.i 3.1K
USDCAD.i 2.5K
BNBUSD.i -623
XAUUSD-LOT -47
UKOUSD.i -176
USDCHF.i 2.5K
XAUUSD-OUNCE -70
XRPUSD.i 2.3K
XETUSD.i -43K
SOLUSD.i -296
AUDCAD.i -157
CHFJPY.i 322
USDZAR.i 33K
ADAUSD.i 593
CADCHF.i -244
EURTRY.i 8.5K
DOGUSD.i -1.8K
NAS100.i -9.7K
GER40.i -56
AUDCHF.i 28
AUDNZD.i 346
EURAUD.i -18
EURCAD.i 628
EURCHF.i -80
EURGBP.i 14
GBPAUD.i 53
GBPCAD.i -694
GBPCHF.i 95
GBPNZD.i 730
NZDCAD.i 626
NZDCHF.i 143
XAUUSD-TTB-FIX -14
USDTRY.i 6.9K
AAPL.US 47
XAUEUR.i 684
SPX500.i 1.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125 700.00 USD
Worst Trade: -59 410 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22 994.39 USD
Massima perdita consecutiva: -13 181.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AssetsGlobal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hey, I’m Soren Voyager. I’ve been in the currency trading game since 2009. It’s been over a decade of learning the hard way—plenty of losses, some of them tough to even talk about. But I stuck with it. These days, I trade with a more measured approach, focusing on steady growth and low-risk strategies.

Currently, over 500 people are following my trades on a social trading platform. If you’re curious about what I do or want to connect, feel free to reach out.
Non ci sono recensioni
2025.11.23 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Soren Voyager
100USD al mese
8 921%
0
0
USD
397K
USD
139
0%
1 378
86%
100%
6.15
1 091.52
USD
12%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.