Trade:
1 378
Profit Trade:
1 190 (86.35%)
Loss Trade:
188 (13.64%)
Best Trade:
125 700.00 USD
Worst Trade:
-59 409.70 USD
Profitto lordo:
1 796 019.99 USD (18 149 519 pips)
Perdita lorda:
-291 900.64 USD (4 667 742 pips)
Vincite massime consecutive:
142 (22 994.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240 679.62 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
25.32
Long Trade:
517 (37.52%)
Short Trade:
861 (62.48%)
Fattore di profitto:
6.15
Profitto previsto:
1 091.52 USD
Profitto medio:
1 509.26 USD
Perdita media:
-1 552.66 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-13 181.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59 409.87 USD (2)
Crescita mensile:
0.14%
Previsione annuale:
1.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.20 USD
Massimale:
59 409.87 USD (6.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.69% (36 042.13 USD)
Per equità:
0.00% (8.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|457
|BTCUSD.i
|220
|EURUSD.i
|142
|US30.i
|99
|GBPJPY.i
|84
|GBPUSD.i
|58
|EURJPY.i
|58
|USDJPY.i
|57
|AUDJPY.i
|17
|NZDUSD.i
|15
|AUDUSD.i
|14
|CADJPY.i
|14
|USOUSD.i
|14
|EURNZD.i
|13
|NZDJPY.i
|9
|USDCAD.i
|8
|BNBUSD.i
|8
|XAUUSD-LOT
|7
|UKOUSD.i
|7
|USDCHF.i
|6
|XAUUSD-OUNCE
|6
|XRPUSD.i
|5
|XETUSD.i
|4
|SOLUSD.i
|4
|AUDCAD.i
|3
|CHFJPY.i
|3
|USDZAR.i
|3
|ADAUSD.i
|3
|CADCHF.i
|2
|EURTRY.i
|2
|DOGUSD.i
|2
|NAS100.i
|2
|GER40.i
|1
|AUDCHF.i
|1
|AUDNZD.i
|1
|EURAUD.i
|1
|EURCAD.i
|1
|EURCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|GBPAUD.i
|1
|GBPCAD.i
|1
|GBPCHF.i
|1
|GBPNZD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|NZDCHF.i
|1
|XAUUSD-TTB-FIX
|1
|USDTRY.i
|1
|AAPL.US
|1
|XAUEUR.i
|1
|SPX500.i
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|905K
|BTCUSD.i
|195K
|EURUSD.i
|77K
|US30.i
|3.8K
|GBPJPY.i
|32K
|GBPUSD.i
|92K
|EURJPY.i
|25K
|USDJPY.i
|48K
|AUDJPY.i
|13K
|NZDUSD.i
|17K
|AUDUSD.i
|9.8K
|CADJPY.i
|13K
|USOUSD.i
|479
|EURNZD.i
|18K
|NZDJPY.i
|8.5K
|USDCAD.i
|16K
|BNBUSD.i
|-1
|XAUUSD-LOT
|-47
|UKOUSD.i
|-70
|USDCHF.i
|13K
|XAUUSD-OUNCE
|-1
|XRPUSD.i
|5.2K
|XETUSD.i
|2.6K
|SOLUSD.i
|-3
|AUDCAD.i
|-727
|CHFJPY.i
|1.1K
|USDZAR.i
|8.8K
|ADAUSD.i
|59
|CADCHF.i
|-1.8K
|EURTRY.i
|3
|DOGUSD.i
|-1.8K
|NAS100.i
|-97
|GER40.i
|-1
|AUDCHF.i
|165
|AUDNZD.i
|1.1K
|EURAUD.i
|-59
|EURCAD.i
|2.3K
|EURCHF.i
|-460
|EURGBP.i
|95
|GBPAUD.i
|174
|GBPCAD.i
|-2.6K
|GBPCHF.i
|540
|GBPNZD.i
|2.3K
|NZDCAD.i
|2.3K
|NZDCHF.i
|813
|XAUUSD-TTB-FIX
|-1
|USDTRY.i
|203
|AAPL.US
|0
|XAUEUR.i
|8
|SPX500.i
|150
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|292K
|BTCUSD.i
|11M
|EURUSD.i
|24K
|US30.i
|-15K
|GBPJPY.i
|47K
|GBPUSD.i
|12K
|EURJPY.i
|17K
|USDJPY.i
|17K
|AUDJPY.i
|3.9K
|NZDUSD.i
|2.6K
|AUDUSD.i
|2.5K
|CADJPY.i
|3.6K
|USOUSD.i
|-813
|EURNZD.i
|5.7K
|NZDJPY.i
|3.1K
|USDCAD.i
|2.5K
|BNBUSD.i
|-623
|XAUUSD-LOT
|-47
|UKOUSD.i
|-176
|USDCHF.i
|2.5K
|XAUUSD-OUNCE
|-70
|XRPUSD.i
|2.3K
|XETUSD.i
|-43K
|SOLUSD.i
|-296
|AUDCAD.i
|-157
|CHFJPY.i
|322
|USDZAR.i
|33K
|ADAUSD.i
|593
|CADCHF.i
|-244
|EURTRY.i
|8.5K
|DOGUSD.i
|-1.8K
|NAS100.i
|-9.7K
|GER40.i
|-56
|AUDCHF.i
|28
|AUDNZD.i
|346
|EURAUD.i
|-18
|EURCAD.i
|628
|EURCHF.i
|-80
|EURGBP.i
|14
|GBPAUD.i
|53
|GBPCAD.i
|-694
|GBPCHF.i
|95
|GBPNZD.i
|730
|NZDCAD.i
|626
|NZDCHF.i
|143
|XAUUSD-TTB-FIX
|-14
|USDTRY.i
|6.9K
|AAPL.US
|47
|XAUEUR.i
|684
|SPX500.i
|1.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125 700.00 USD
Worst Trade: -59 410 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22 994.39 USD
Massima perdita consecutiva: -13 181.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AssetsGlobal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Hey, I’m Soren Voyager. I’ve been in the currency trading game since 2009. It’s been over a decade of learning the hard way—plenty of losses, some of them tough to even talk about. But I stuck with it. These days, I trade with a more measured approach, focusing on steady growth and low-risk strategies.
Currently, over 500 people are following my trades on a social trading platform. If you’re curious about what I do or want to connect, feel free to reach out.
