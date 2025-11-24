- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
199 (64.40%)
Loss Trade:
110 (35.60%)
Best Trade:
145.08 USD
Worst Trade:
-80.01 USD
Profitto lordo:
2 692.93 USD (65 435 pips)
Perdita lorda:
-2 082.50 USD (61 017 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (92.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.90 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.70%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
329
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
168 (54.37%)
Short Trade:
141 (45.63%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
13.53 USD
Perdita media:
-18.93 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-213.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.52 USD (5)
Crescita mensile:
4.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
301.57 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (301.57 USD)
Per equità:
5.62% (875.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|610
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.08 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +92.74 USD
Massima perdita consecutiva: -213.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 51
|
DooFintech-Live 5
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|1.20 × 61
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.85 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.98 × 299
|
Exness-Real20
|2.12 × 78
|
ICMarketsSC-Live24
|2.14 × 69
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|2.53 × 119
|
BlueberryMarkets2-Real2
|2.60 × 30
|
JustMarkets-Live3
|2.88 × 42
|
Alpari-Pro.ECN
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|3.11 × 423
|
Exness-Real9
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|3.60 × 129
|
BlackBullMarkets-Live
|3.66 × 62
|
ICMarketsSC-Live08
|3.76 × 450
|
Pepperstone-Edge03
|4.93 × 42
|
Pepperstone-Edge12
|5.85 × 13
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
黄金剥头皮策略
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
1
100%
309
64%
100%
1.29
1.98
USD
USD
6%
1:500