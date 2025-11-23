SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TRADOLOGY STOCKS
Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad

TRADOLOGY STOCKS

Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
51 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
37.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
256.92 USD (711 888 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
51 (256.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.92 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
19.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
48 (94.12%)
Short Trade:
3 (5.88%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.04 USD
Profitto medio:
5.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
347.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.34% (269.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NVDAm 6
US500m 6
TSMm 6
BTCUSDm 5
US30m 5
USTECm 5
DE30m 3
BAm 3
AMZNm 2
TSLAm 2
ORCLm 2
AMDm 1
USOILm 1
METAm 1
BABAm 1
GOOGLm 1
IBMm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NVDAm 52
US500m 10
TSMm 44
BTCUSDm 51
US30m 14
USTECm 13
DE30m 2
BAm 2
AMZNm 13
TSLAm 7
ORCLm 4
AMDm 12
USOILm 8
METAm 6
BABAm 0
GOOGLm 9
IBMm 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NVDAm 5.2K
US500m 35K
TSMm 4.4K
BTCUSDm 513K
US30m 14K
USTECm 132K
DE30m 1.6K
BAm 151
AMZNm 1.3K
TSLAm 707
ORCLm 434
AMDm 1.2K
USOILm 834
METAm 597
BABAm 6
GOOGLm 937
IBMm 912
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +256.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.23 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
