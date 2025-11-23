- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
51 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
37.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
256.92 USD (711 888 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
51 (256.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.92 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
19.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
48 (94.12%)
Short Trade:
3 (5.88%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.04 USD
Profitto medio:
5.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
347.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.34% (269.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NVDAm
|6
|US500m
|6
|TSMm
|6
|BTCUSDm
|5
|US30m
|5
|USTECm
|5
|DE30m
|3
|BAm
|3
|AMZNm
|2
|TSLAm
|2
|ORCLm
|2
|AMDm
|1
|USOILm
|1
|METAm
|1
|BABAm
|1
|GOOGLm
|1
|IBMm
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NVDAm
|52
|US500m
|10
|TSMm
|44
|BTCUSDm
|51
|US30m
|14
|USTECm
|13
|DE30m
|2
|BAm
|2
|AMZNm
|13
|TSLAm
|7
|ORCLm
|4
|AMDm
|12
|USOILm
|8
|METAm
|6
|BABAm
|0
|GOOGLm
|9
|IBMm
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NVDAm
|5.2K
|US500m
|35K
|TSMm
|4.4K
|BTCUSDm
|513K
|US30m
|14K
|USTECm
|132K
|DE30m
|1.6K
|BAm
|151
|AMZNm
|1.3K
|TSLAm
|707
|ORCLm
|434
|AMDm
|1.2K
|USOILm
|834
|METAm
|597
|BABAm
|6
|GOOGLm
|937
|IBMm
|912
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +256.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
