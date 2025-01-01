SegnaliSezioni
Segnali / Scalping GOLD
404

Purtroppo, il segnale Scalping GOLD è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali di Mohamed Naeem Ali:

Logaby PU
Crescita
266%
Abbonati
0
Settimane
8
Trade
337
Vincita
82%
Fattore di profitto
2.92
DD massimo
40%
Logaby
Crescita
541%
Abbonati
1
Settimane
15
Trade
1060
Vincita
77%
Fattore di profitto
2.12
DD massimo
48%

O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:

ATong
Crescita
4 778%
Abbonati
1
Settimane
240
Trade
7866
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.55
DD massimo
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
864%
Abbonati
10
Settimane
74
Trade
3151
Vincita
81%
Fattore di profitto
3.69
DD massimo
41%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
6 197%
Abbonati
1
Settimane
327
Trade
2017
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.95
DD massimo
38%
Gold pro
Crescita
3 179%
Abbonati
28
Settimane
40
Trade
851
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.90
DD massimo
52%
My Authors Programs
Crescita
463%
Abbonati
11
Settimane
34
Trade
702
Vincita
91%
Fattore di profitto
2.58
DD massimo
16%
Turtle One
Crescita
216%
Abbonati
10
Settimane
47
Trade
297
Vincita
79%
Fattore di profitto
1.54
DD massimo
19%
Niguru GBP
Crescita
16 524%
Abbonati
0
Settimane
142
Trade
1246
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.21
DD massimo
39%
MultiWay ICM
Crescita
506%
Abbonati
12
Settimane
97
Trade
868
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.93
DD massimo
28%
Theranto v3 Live 2
Crescita
3 103%
Abbonati
99
Settimane
62
Trade
299
Vincita
88%
Fattore di profitto
6.70
DD massimo
35%
MCA100
Crescita
978%
Abbonati
19
Settimane
106
Trade
304
Vincita
55%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
35%

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.