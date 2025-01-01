Segnali / Scalping GOLD
Purtroppo, il segnale Scalping GOLD è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali di Mohamed Naeem Ali:
O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:
- Crescita
- 4 778%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 240
- Trade
- 7866
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.55
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 864%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 74
- Trade
- 3151
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 3.69
- DD massimo
- 41%
- Crescita
- 6 197%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 327
- Trade
- 2017
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.95
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 3 179%
- Abbonati
- 28
- Settimane
- 40
- Trade
- 851
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.90
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 463%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 34
- Trade
- 702
- Vincita
- 91%
- Fattore di profitto
- 2.58
- DD massimo
- 16%
- Crescita
- 216%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 47
- Trade
- 297
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 1.54
- DD massimo
- 19%
- Crescita
- 16 524%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 142
- Trade
- 1246
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 2.21
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 506%
- Abbonati
- 12
- Settimane
- 97
- Trade
- 868
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.93
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 3 103%
- Abbonati
- 99
- Settimane
- 62
- Trade
- 299
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 6.70
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 978%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 106
- Trade
- 304
- Vincita
- 55%
- Fattore di profitto
- 1.58
- DD massimo
- 35%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.