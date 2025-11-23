SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI XPro Ethereum v28 006
Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum v28 006

Tran Vinh Vu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
Exness-MT5Real29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
4.42 USD
Worst Trade:
-17.06 USD
Profitto lordo:
22.21 USD (22 234 pips)
Perdita lorda:
-18.39 USD (18 395 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (14.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.62%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
16 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.06 USD (1)
Crescita mensile:
3.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.26 USD (14.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.26% (17.26 USD)
Per equità:
37.83% (39.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.42 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.73 USD
Massima perdita consecutiva: -17.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.24 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 17:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 17:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 17:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 17:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 17:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
