- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
4.42 USD
Worst Trade:
-17.06 USD
Profitto lordo:
22.21 USD (22 234 pips)
Perdita lorda:
-18.39 USD (18 395 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (14.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.62%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
16 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.06 USD (1)
Crescita mensile:
3.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.26 USD (14.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.26% (17.26 USD)
Per equità:
37.83% (39.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSDm
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSDm
|3.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.42 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.73 USD
Massima perdita consecutiva: -17.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni