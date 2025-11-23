SegnaliSezioni
Vilmos Sari

Sari Vilmos

Vilmos Sari
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
30 (55.55%)
Loss Trade:
24 (44.44%)
Best Trade:
6.52 EUR
Worst Trade:
-4.70 EUR
Profitto lordo:
10.52 EUR (337 pips)
Perdita lorda:
-30.94 EUR (1 059 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (0.94 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.77 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
33 (61.11%)
Short Trade:
21 (38.89%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-0.38 EUR
Profitto medio:
0.35 EUR
Perdita media:
-1.29 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-6.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.85 EUR (4)
Crescita mensile:
-7.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.42 EUR
Massimale:
20.79 EUR (8.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -722
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.52 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.94 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
2.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
2.34 × 41
2025.11.23 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
