Trade:
54
Profit Trade:
30 (55.55%)
Loss Trade:
24 (44.44%)
Best Trade:
6.52 EUR
Worst Trade:
-4.70 EUR
Profitto lordo:
10.52 EUR (337 pips)
Perdita lorda:
-30.94 EUR (1 059 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (0.94 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.77 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
33 (61.11%)
Short Trade:
21 (38.89%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-0.38 EUR
Profitto medio:
0.35 EUR
Perdita media:
-1.29 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-6.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.85 EUR (4)
Crescita mensile:
-7.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.42 EUR
Massimale:
20.79 EUR (8.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-722
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +6.52 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.94 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|2.34 × 41
