- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
151 (63.44%)
Loss Trade:
87 (36.55%)
Best Trade:
665.33 USD
Worst Trade:
-321.93 USD
Profitto lordo:
5 343.05 USD (1 533 359 pips)
Perdita lorda:
-3 839.69 USD (1 381 321 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (249.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 012.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.31%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
241
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
134 (56.30%)
Short Trade:
104 (43.70%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
6.32 USD
Profitto medio:
35.38 USD
Perdita media:
-44.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-262.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-523.45 USD (3)
Crescita mensile:
173.79%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.49 USD
Massimale:
673.83 USD (35.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|491
|BTCUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|129K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +665.33 USD
Worst Trade: -322 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +249.04 USD
Massima perdita consecutiva: -262.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
Exness-MT5Real38
|68.00 × 1
short-term trend and reversal trading
