SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scaping
Le Duan

Scaping

Le Duan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
151 (63.44%)
Loss Trade:
87 (36.55%)
Best Trade:
665.33 USD
Worst Trade:
-321.93 USD
Profitto lordo:
5 343.05 USD (1 533 359 pips)
Perdita lorda:
-3 839.69 USD (1 381 321 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (249.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 012.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.31%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
241
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
134 (56.30%)
Short Trade:
104 (43.70%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
6.32 USD
Profitto medio:
35.38 USD
Perdita media:
-44.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-262.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-523.45 USD (3)
Crescita mensile:
173.79%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.49 USD
Massimale:
673.83 USD (35.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 235
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 491
BTCUSD 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 129K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +665.33 USD
Worst Trade: -322 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +249.04 USD
Massima perdita consecutiva: -262.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Exness-MT5Real38
68.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

short-term trend and reversal trading


Non ci sono recensioni
2025.11.23 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati