- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
48 (88.88%)
Loss Trade:
6 (11.11%)
Best Trade:
50.00 USD
Worst Trade:
-4.80 USD
Profitto lordo:
204.66 USD (246 876 pips)
Perdita lorda:
-16.30 USD (129 712 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (55.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.24 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
14.96
Long Trade:
25 (46.30%)
Short Trade:
29 (53.70%)
Fattore di profitto:
12.56
Profitto previsto:
3.49 USD
Profitto medio:
4.26 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.59 USD (3)
Crescita mensile:
55.90%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.59 USD (2.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|49
|BTCUSDm
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|196
|BTCUSDm
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|196K
|BTCUSDm
|-79K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55.94 USD
Massima perdita consecutiva: -12.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
