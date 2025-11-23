- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
206 (65.18%)
Loss Trade:
110 (34.81%)
Best Trade:
86.72 USD
Worst Trade:
-38.32 USD
Profitto lordo:
1 720.18 USD (796 830 pips)
Perdita lorda:
-783.01 USD (536 252 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (109.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.30 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
7.94
Long Trade:
316 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.20
Profitto previsto:
2.97 USD
Profitto medio:
8.35 USD
Perdita media:
-7.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-70.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.07 USD (4)
Crescita mensile:
14.04%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.61 USD
Massimale:
118.07 USD (10.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|937
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|261K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.72 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +109.30 USD
Massima perdita consecutiva: -70.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni