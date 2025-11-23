SegnaliSezioni
Bustercall
Dwiyan Valentino C Sinaga

Bustercall

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
90 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
30.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
577.56 USD (57 390 pips)
Perdita lorda:
-0.94 USD
Vincite massime consecutive:
90 (577.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
577.56 USD (90)
Indice di Sharpe:
1.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
14415.50
Long Trade:
90 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
614.43
Profitto previsto:
6.42 USD
Profitto medio:
6.42 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.31%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.04 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.22% (255.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 90
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 577
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 57K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +577.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.23 12:40
No swaps are charged on the signal account
