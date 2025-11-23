- Crescita
Trade:
90
Profit Trade:
90 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
30.34 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
577.56 USD (57 390 pips)
Perdita lorda:
-0.94 USD
Vincite massime consecutive:
90 (577.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
577.56 USD (90)
Indice di Sharpe:
1.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
14415.50
Long Trade:
90 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
614.43
Profitto previsto:
6.42 USD
Profitto medio:
6.42 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.31%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.04 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.22% (255.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|577
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
