- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
231 (78.83%)
Loss Trade:
62 (21.16%)
Best Trade:
98.70 USD
Worst Trade:
-47.01 USD
Profitto lordo:
1 022.65 USD (1 675 631 pips)
Perdita lorda:
-336.83 USD (636 546 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (364.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
364.72 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.63%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
225
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
171 (58.36%)
Short Trade:
122 (41.64%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-5.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-23.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.78 USD (6)
Crescita mensile:
-16.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.09 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.81% (9.16 USD)
Per equità:
5.33% (30.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|127
|XAUUSD
|96
|ETHUSD
|36
|XRPUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|292
|XAUUSD
|271
|ETHUSD
|-87
|XRPUSD
|211
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1M
|XAUUSD
|21K
|ETHUSD
|-51K
|XRPUSD
|21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.70 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +364.72 USD
Massima perdita consecutiva: -23.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
