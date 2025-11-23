SegnaliSezioni
Ringki Nababan

Siborongborong Gold

Ringki Nababan
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
231 (78.83%)
Loss Trade:
62 (21.16%)
Best Trade:
98.70 USD
Worst Trade:
-47.01 USD
Profitto lordo:
1 022.65 USD (1 675 631 pips)
Perdita lorda:
-336.83 USD (636 546 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (364.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
364.72 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.63%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
225
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.85
Long Trade:
171 (58.36%)
Short Trade:
122 (41.64%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-5.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-23.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.78 USD (6)
Crescita mensile:
-16.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.09 USD (1.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.81% (9.16 USD)
Per equità:
5.33% (30.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 127
XAUUSD 96
ETHUSD 36
XRPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 292
XAUUSD 271
ETHUSD -87
XRPUSD 211
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1M
XAUUSD 21K
ETHUSD -51K
XRPUSD 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.70 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +364.72 USD
Massima perdita consecutiva: -23.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 10
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
27 più
Good to buy on dip
Non ci sono recensioni
2025.11.23 13:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.23 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.