Mingze Yang

MON ETH

Mingze Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 44 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
0.85 USD
Worst Trade:
-3.18 USD
Profitto lordo:
2.20 USD (2 205 pips)
Perdita lorda:
-6.67 USD (6 673 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
6.44%
Massimo carico di deposito:
0.60%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-0.45 USD
Profitto medio:
0.31 USD
Perdita media:
-2.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.18 USD (1)
Crescita mensile:
-0.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.66 USD
Massimale:
5.72 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.14% (5.72 USD)
Per equità:
0.58% (2.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.85 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.59 USD
Massima perdita consecutiva: -3.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 15:50
Share of trading days is too low
2025.11.23 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.23 14:50
Share of trading days is too low
2025.11.23 14:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.23 09:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 09:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 09:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 09:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 09:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MON ETH
44USD al mese
-1%
0
0
USD
496
USD
1
0%
10
70%
6%
0.32
-0.45
USD
1%
1:500
Copia

