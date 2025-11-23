SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LIMKOKCHIAN2
Lim Kok Chian

LIMKOKCHIAN2

Lim Kok Chian
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
53 (53.53%)
Loss Trade:
46 (46.46%)
Best Trade:
66.25 USD
Worst Trade:
-19.14 USD
Profitto lordo:
510.33 USD (1 565 304 pips)
Perdita lorda:
-276.35 USD (1 050 490 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (21.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.55 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
5.02
Long Trade:
83 (83.84%)
Short Trade:
16 (16.16%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-6.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-46.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.62 USD (6)
Crescita mensile:
46.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.46 USD
Massimale:
46.62 USD (6.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 60
XAUUSD-ECN 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 147
XAUUSD-ECN 96
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 102K
XAUUSD-ECN -408
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.25 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.21 USD
Massima perdita consecutiva: -46.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Please don't copy, just to view myself statistic. 


Thank you


2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
