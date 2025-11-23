SegnaliSezioni
Lim Kok Chian

LIMKOKCHIAN1

Lim Kok Chian
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
40 (66.66%)
Loss Trade:
20 (33.33%)
Best Trade:
49.40 USD
Worst Trade:
-70.20 USD
Profitto lordo:
459.00 USD (406 876 pips)
Perdita lorda:
-205.22 USD (153 825 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (74.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
47 (78.33%)
Short Trade:
13 (21.67%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
11.48 USD
Perdita media:
-10.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-93.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.31 USD (4)
Crescita mensile:
42.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.74 USD
Massimale:
93.31 USD (12.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 49
BTCUSD 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 207
BTCUSD 47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 2.2K
BTCUSD 251K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.40 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +74.89 USD
Massima perdita consecutiva: -93.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Please don't copy, just to view myself statistic. 


Thank you

Non ci sono recensioni
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
