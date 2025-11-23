- Crescita
Trade:
60
Profit Trade:
40 (66.66%)
Loss Trade:
20 (33.33%)
Best Trade:
49.40 USD
Worst Trade:
-70.20 USD
Profitto lordo:
459.00 USD (406 876 pips)
Perdita lorda:
-205.22 USD (153 825 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (74.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
47 (78.33%)
Short Trade:
13 (21.67%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
11.48 USD
Perdita media:
-10.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-93.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.31 USD (4)
Crescita mensile:
42.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.74 USD
Massimale:
93.31 USD (12.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|49
|BTCUSD
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|207
|BTCUSD
|47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|2.2K
|BTCUSD
|251K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.40 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +74.89 USD
Massima perdita consecutiva: -93.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
Please don't copy, just to view myself statistic.
Thank you
