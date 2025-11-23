- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
6.32 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
12.25 USD (1 511 pips)
Perdita lorda:
-21.05 USD (2 596 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
84.87%
Massimo carico di deposito:
6.40%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-0.98 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-4.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.18 USD (4)
Crescita mensile:
-11.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.53 USD
Massimale:
19.18 USD (25.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.40% (19.18 USD)
Per equità:
2.84% (1.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|-2
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|-4
|GBPUSD
|-6
|EURUSD
|-3
|CADJPY
|-6
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|6
|EURAUD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|-143
|EURCAD
|356
|CHFJPY
|-611
|GBPUSD
|-619
|EURUSD
|-344
|CADJPY
|-879
|AUDJPY
|262
|NZDUSD
|631
|EURAUD
|262
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.32 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.73 USD
Massima perdita consecutiva: -19.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 30
Full manual trading
