Dwi Baru Raharjo

WETAN

Dwi Baru Raharjo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
OctaFX-Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
6.32 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
12.25 USD (1 511 pips)
Perdita lorda:
-21.05 USD (2 596 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
84.87%
Massimo carico di deposito:
6.40%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-0.98 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-4.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.18 USD (4)
Crescita mensile:
-11.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.53 USD
Massimale:
19.18 USD (25.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.40% (19.18 USD)
Per equità:
2.84% (1.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP -2
EURCAD 3
CHFJPY -4
GBPUSD -6
EURUSD -3
CADJPY -6
AUDJPY 2
NZDUSD 6
EURAUD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -143
EURCAD 356
CHFJPY -611
GBPUSD -619
EURUSD -344
CADJPY -879
AUDJPY 262
NZDUSD 631
EURAUD 262
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.32 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.73 USD
Massima perdita consecutiva: -19.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 4
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 44
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
DooPrime-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
OctaFX-Real5
0.30 × 30
188 più
Full manual trading
Non ci sono recensioni
2025.11.27 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.23 05:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 05:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 05:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.