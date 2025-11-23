- Crescita
Trade:
20
Profit Trade:
13 (65.00%)
Loss Trade:
7 (35.00%)
Best Trade:
11.60 USD
Worst Trade:
-8.78 USD
Profitto lordo:
53.12 USD (285 273 pips)
Perdita lorda:
-32.38 USD (252 351 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (40.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
444.08%
Massimo carico di deposito:
70.02%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
7 (35.00%)
Short Trade:
13 (65.00%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-4.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.28 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.36 USD
Massimale:
20.31 USD (39.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.86% (20.31 USD)
Per equità:
31.89% (16.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|31K
|XAUUSD
|2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.60 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +40.10 USD
Massima perdita consecutiva: -19.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 2
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
Lets fckn money
Non ci sono recensioni
