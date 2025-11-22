SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold26
Muhammad Akhdan Hernadi

Gold26

Muhammad Akhdan Hernadi
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
FxPro-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
45 (71.42%)
Loss Trade:
18 (28.57%)
Best Trade:
66.50 USD
Worst Trade:
-39.74 USD
Profitto lordo:
655.98 USD (32 239 pips)
Perdita lorda:
-139.05 USD (9 983 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (206.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
206.84 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
2.55%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.48
Long Trade:
40 (63.49%)
Short Trade:
23 (36.51%)
Fattore di profitto:
4.72
Profitto previsto:
8.21 USD
Profitto medio:
14.58 USD
Perdita media:
-7.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.54 USD (2)
Crescita mensile:
25.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.54 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (54.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 60
LITECOIN 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 517
LITECOIN 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 22K
LITECOIN -185
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.50 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +206.84 USD
Massima perdita consecutiva: -0.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.23 00:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 00:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.22 23:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 23:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold26
30USD al mese
25%
0
0
USD
2.6K
USD
2
0%
63
71%
3%
4.71
8.21
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.