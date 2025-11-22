SegnaliSezioni
Tantan Hadiyansah

Sang Tuhand

Tantan Hadiyansah
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
4 (20.00%)
Loss Trade:
16 (80.00%)
Best Trade:
14.54 USD
Worst Trade:
-21.69 USD
Profitto lordo:
17.79 USD (172 992 pips)
Perdita lorda:
-76.92 USD (394 474 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
72.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
4 (20.00%)
Short Trade:
16 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-2.96 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-4.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.68 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.13 USD
Massimale:
67.68 USD (102.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (67.68 USD)
Per equità:
19.02% (10.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -59
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -221K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.54 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2.12 USD
Massima perdita consecutiva: -67.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.23 03:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.23 01:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.23 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.22 23:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.22 22:00
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.22 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 22:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
