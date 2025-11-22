- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
4 (20.00%)
Loss Trade:
16 (80.00%)
Best Trade:
14.54 USD
Worst Trade:
-21.69 USD
Profitto lordo:
17.79 USD (172 992 pips)
Perdita lorda:
-76.92 USD (394 474 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
72.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
4 (20.00%)
Short Trade:
16 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-2.96 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-4.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.68 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.13 USD
Massimale:
67.68 USD (102.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (67.68 USD)
Per equità:
19.02% (10.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|-59
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|-221K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.54 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2.12 USD
Massima perdita consecutiva: -67.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
