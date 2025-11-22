- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
243
Profit Trade:
151 (62.13%)
Loss Trade:
92 (37.86%)
Best Trade:
124.27 USD
Worst Trade:
-778.89 USD
Profitto lordo:
2 715.35 USD (96 512 pips)
Perdita lorda:
-3 607.52 USD (132 301 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (346.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
346.61 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
97 (39.92%)
Short Trade:
146 (60.08%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-3.67 USD
Profitto medio:
17.98 USD
Perdita media:
-39.21 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-268.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-806.05 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
994.08 USD
Massimale:
1 630.04 USD (235.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-
|168
|DJI30-
|28
|XAUUSD
|16
|GBPUSD-
|13
|EURUSD-
|5
|NASUSD-
|4
|BTCUSDT
|3
|GBPJPY-
|2
|AUDJPY-
|1
|GBPUSD
|1
|AUDNZD-
|1
|GBPCHF-
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-
|-698
|DJI30-
|25
|XAUUSD
|18
|GBPUSD-
|-5
|EURUSD-
|-54
|NASUSD-
|-8
|BTCUSDT
|-86
|GBPJPY-
|10
|AUDJPY-
|-13
|GBPUSD
|-28
|AUDNZD-
|-17
|GBPCHF-
|-35
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-
|285
|DJI30-
|23K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD-
|-237
|EURUSD-
|-185
|NASUSD-
|-5.9K
|BTCUSDT
|-48K
|GBPJPY-
|217
|AUDJPY-
|-500
|GBPUSD
|-282
|AUDNZD-
|-161
|GBPCHF-
|-265
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.27 USD
Worst Trade: -779 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +346.61 USD
Massima perdita consecutiva: -268.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeQuoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live-2
|3.79 × 14
Non ci sono recensioni