Tom Bender

Echtgeld

Tom Bender
0 recensioni
63 settimane
0 / 0 USD
0%
TradeQuoMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
243
Profit Trade:
151 (62.13%)
Loss Trade:
92 (37.86%)
Best Trade:
124.27 USD
Worst Trade:
-778.89 USD
Profitto lordo:
2 715.35 USD (96 512 pips)
Perdita lorda:
-3 607.52 USD (132 301 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (346.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
346.61 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
97 (39.92%)
Short Trade:
146 (60.08%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-3.67 USD
Profitto medio:
17.98 USD
Perdita media:
-39.21 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-268.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-806.05 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
994.08 USD
Massimale:
1 630.04 USD (235.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD- 168
DJI30- 28
XAUUSD 16
GBPUSD- 13
EURUSD- 5
NASUSD- 4
BTCUSDT 3
GBPJPY- 2
AUDJPY- 1
GBPUSD 1
AUDNZD- 1
GBPCHF- 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD- -698
DJI30- 25
XAUUSD 18
GBPUSD- -5
EURUSD- -54
NASUSD- -8
BTCUSDT -86
GBPJPY- 10
AUDJPY- -13
GBPUSD -28
AUDNZD- -17
GBPCHF- -35
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD- 285
DJI30- 23K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD- -237
EURUSD- -185
NASUSD- -5.9K
BTCUSDT -48K
GBPJPY- 217
AUDJPY- -500
GBPUSD -282
AUDNZD- -161
GBPCHF- -265
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.27 USD
Worst Trade: -779 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +346.61 USD
Massima perdita consecutiva: -268.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeQuoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live-2
3.79 × 14
2025.11.22 18:50
Trading operations on the account were performed for only 66 days. This comprises 15.03% of days out of the 439 days of the signal's entire lifetime.
