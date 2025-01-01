Segnali / Bee Sting
Purtroppo, il segnale Bee Sting è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 4 MetaTrader:
- Crescita
- 505%
- Abbonati
- 13
- Settimane
- 97
- Trade
- 867
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.92
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 859%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 73
- Trade
- 3142
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 3.68
- DD massimo
- 41%
- Crescita
- 3 080%
- Abbonati
- 90
- Settimane
- 62
- Trade
- 298
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 6.66
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 4 778%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 240
- Trade
- 7866
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.55
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 16 524%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 142
- Trade
- 1246
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 2.21
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 358%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 190
- Trade
- 3254
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.65
- DD massimo
- 50%
- Crescita
- 211%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 46
- Trade
- 296
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 1.53
- DD massimo
- 19%
- Crescita
- 3 121%
- Abbonati
- 29
- Settimane
- 40
- Trade
- 843
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 1.91
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 6 197%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 327
- Trade
- 2017
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.95
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 463%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 34
- Trade
- 700
- Vincita
- 91%
- Fattore di profitto
- 2.58
- DD massimo
- 16%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.