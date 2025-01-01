SegnaliSezioni
Segnali / Bee Sting
404

Purtroppo, il segnale Bee Sting è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 4 MetaTrader:

MultiWay ICM
Crescita
505%
Abbonati
13
Settimane
97
Trade
867
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.92
DD massimo
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
859%
Abbonati
10
Settimane
73
Trade
3142
Vincita
81%
Fattore di profitto
3.68
DD massimo
41%
Theranto v3 Live 2
Crescita
3 080%
Abbonati
90
Settimane
62
Trade
298
Vincita
88%
Fattore di profitto
6.66
DD massimo
35%
ATong
Crescita
4 778%
Abbonati
1
Settimane
240
Trade
7866
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.55
DD massimo
28%
Niguru GBP
Crescita
16 524%
Abbonati
0
Settimane
142
Trade
1246
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.21
DD massimo
39%
KingFX AU
Crescita
358%
Abbonati
10
Settimane
190
Trade
3254
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.65
DD massimo
50%
Turtle One
Crescita
211%
Abbonati
10
Settimane
46
Trade
296
Vincita
79%
Fattore di profitto
1.53
DD massimo
19%
Gold pro
Crescita
3 121%
Abbonati
29
Settimane
40
Trade
843
Vincita
79%
Fattore di profitto
1.91
DD massimo
52%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
6 197%
Abbonati
1
Settimane
327
Trade
2017
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.95
DD massimo
38%
My Authors Programs
Crescita
463%
Abbonati
9
Settimane
34
Trade
700
Vincita
91%
Fattore di profitto
2.58
DD massimo
16%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2859 segnali disponibili
per MetaTrader 4

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.